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  3. 20 Mart 2018 13:12

Define ararken tarihi köprüye zarar verdiler !

Rize'de tarihi kemer köprünün ayağını kazan defineciler köprüye zarar verdi.

Define ararken tarihi köprüye zarar verdiler !
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Rize’nin Kalkandere ilçesinde tarihi kemer köprünün ayağını kazan defineciler, köprüye hasar verdi.

İlçenin Kızıltoprak mahallesinde yer alan tarihi kemer köprü, kimliği belirsiz defineciler tarafından ayağının kazılması sonucu hasar gördü. Kaçak kazı, köprüyü yıkılma riski ile karşı karşıya bıraktı. Mahalle muhtarlığı şikayette bulunarak olayın sorumlularının bulunmasını istedi.   

Mahalle Muhtarı Süleyman Yılmaz, ilgili yerlere şikayette bulunduklarını belirterek Köprünün onarımı için belediye ve karayollarına bildirimde bulunduk. Bu köprü yazın çay tarlasına gidip gelenlerin kullandığı bir güzergahtı. Köprü risk arz ediyor. Biran önce tadilat yapılmalı. dedi.

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım ise tarihi eserlere zarar verenlerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini belirtti. Yıldırım, İlçemize birçok yerde tarihi köprü yer alıyor. Bunların bakımı için karayollarına müracaat ettik. Bu onarım işleri sıraya konuldu. Kısa zamanda onarılacaklardır diye konuştu.

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