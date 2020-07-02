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  3. 02 Temmuz 2020 18:51

Define büyüsü çözmeye gitti, hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Navsaklar köyü Durali Mahallesi'nde define büyüsü çözmeye giden bir kişi hayatını kaybetti.

Define büyüsü çözmeye gitti, hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Navsaklar köyü Durali Mahallesi'nde define arayan İlyas K., define olduğunu düşündüğü yerin büyülü olduğunu belirterek, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan S.A.’yı getirdi.

BİRDEN YERE YIĞILDI
Kazı yapmak üzere belirlenen adrese giden İlyas K., S.A.'dan büyüyü bozmasını istedi. Bu sırada S.A. birden yere yığılırken, öldüğü belirlendi.

Olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken, İlyas K. gözaltına alındı. S.A.'nın ölüm nedenin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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