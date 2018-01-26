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  3. 26 Ocak 2018 11:43

Değeri 1 milyon dolar... İki yıl sonra ortaya çıktı !

İstanbul'dan 2 yıl önce çalınan 1 milyon dolar değerindeki zümrüt taşı, Mersin'de bulundu.

Değeri 1 milyon dolar... İki yıl sonra ortaya çıktı !
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2016 yılında İstanbul'dan Lübnanlı bir kişiden çalınan zümrüt taşının, merkez Akdeniz ilçesindeki Atatürk Parkı içerisindeki bir kafede saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kafenin ofis odasında zümrüt taşını pamuğa sarılı şekilde ele geçirdi.

Polislerin yaptığı araştırmada 1 milyon dolar değer biçilen zümrüt taşının Lübnan uyruklu S.N'den iki yıl önce çalındığı tespit edildi.

Taşı satmaya hazırlandığı iddia edilen M.S.A. ve beraberindeki M.B, T.Ç, C.G. ve N.M. gözaltına alındı.

İstanbul'da iki yıl önce yaşanan hırsızlığın zanlısının tutuklanmasına karşın zümrüdün bulunamadığı, M.S.A'nın taşı bu kişiden aldığının tahmin edildiği öğrenildi.

AA

mersin , zümrüt taşı , istanbul
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