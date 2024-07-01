Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi
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Hatay'da bir kamyonet sürücüsü, yol kenarında yatan köpeğin üzerinden geçerek ezdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yatan bir köpek kamyonetle ezildi.
Feci olayda köpeğin vücudunda kırıklar oluştu. Yaralı köpek, hayvanseverler tarafından tedavi altına alındı.
Sürücünün köpeği ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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