Dehşete düşüren kaza! Otomobille evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Sinop'da virajı alamayan otomobilin evin bahçesine uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Korucuk Mahallesi Kiraztepe mevkiinde meydana geldi. Hatice A. (31) yönetimindeki 34 ND .... plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, durakta bekleyen minibüse çarparak bir evin bahçesine uçtu. Yan yatan otomobilde bulunan sürücü Hatice A. ile E. A. (16) ve Ş. A. (23) yaralandı, otomobile sıkışan Asiye Kocadağ ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.