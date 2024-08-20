Dehşete düşüren olay: Makineye çamaşır atarken öldü
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan bir olayda, çamaşır makinesinde meydana gelen bir arıza nedeniyle elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.
Evinin bahçesinde bulunan çamaşır makinesine çamaşır atan Nurten B. (47) akıma kapıldı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çamaşır makinesindeki kaçaktan kaynaklanan elektrik akımına kapıldığı düşünülen B.'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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