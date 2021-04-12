Dehşete düşüren olay! Üç yaşındaki çocuk 8 aylık kardeşini vurdu

ABD'nin Teksas eyaletinde polis, bir bebeğin üç yaşındaki ağabeyi tarafından vurulduğunu düşünüyor.

Houston Polis Teşkilatı komiser yardımcısı Wendy Baimbridge, gazetecilere bebeğin cuma sabahı şehirdeki bir evde karnından vurulduğunu açıkladı.

Apartman dairesinin içinde bulunan iki yetişkin, 8 aylık oğlanı araçla yakındaki bir hastaneye götürdü. Bebek hastanede hayatını kaybetti.

Komiser yardımcısı Baimbridge "Sadece şunu söylemek istiyorum. Ebeveynlere ve koruyucu ailelere, silahlarının evdeki hiç kimsenin eline geçmesine izin vermemeleri için yalvarıyorum. Kaldırıp kilitleyin şunları."

Bu silahları emniyetli hale getirmek için yapabileceğiniz şeyler var. Lütfen bu aile için dua edin. Bu tam anlamıyla acıklı bir olay.



İlk olarak bebeğin götürüldüğü hastaneye çağrılan polis, sonradan vurulma olayının apartman dairesinde yaşandığını belirledi.

Dedektifler olayda kullanılan silahın yerini başta belirleyemese bile silahı daha sonra aile üyelerinin bebeği hastaneye götürmek için kullandıkları aracın içinde buldu.

Baimbridge, savcıların olayla ilişkili dava açılıp açılmayacağını hala belirlemeye çalıştığını, böyle bir kararın cinayet masası ve bölge başsavcılığına ait olacağını belirtti.

Olay gerçekleştiği anda evde 4 yetişkin bulunuyordu. Bu kişilerden ikisi evde kalırken, diğer ikisi de araçla hastaneye gitti.

Vurulma sırasında evde bulunan yetişkinlerden biri veya daha fazlası hakkında tabancayı reşit olmayanlar için erişilebilir kılma suçuyla dava açılabilir.

Baimbridge, üç yaşındaki bebeğin kazaya dair bir şey söyleyip söylemediğini paylaşmasının mümkün olmadığını ifade etti.



Komiser yardımcısı "Bu içler acısı bir olay. Ne zaman böyle hadiselerden birinde küçük bir çocuk ya da küçüklerimizden birini yaralayıp öldüren herhangi bir şey yer alsa, durum feci ve derinden üzücü bir hal alıyor" dedi.

Başınıza gelmesini istemeyeceğiniz o vakalardan biri. Unutmayacağınız o vakalardan biri. Böyle bir vaka sizi bırakmaz çünkü çocuklar tamamen masumdur.