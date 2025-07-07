''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmüyle ilgili çok konuşulacak iddia

"Delilerin Delisi" rumuzuyla sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen ve hakkında suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan Muhammed Yakut'un Almanya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yakut'un bir genelevde öldüğü iddia edildi.

Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan ve Interpol tarafından Mayıs 2023’te kırmızı bülten çıkarılan, "Delilerin Delisi" adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut’un Almanya’da hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, Eylül 2023'te İspanya'da yakalanmıştı.

Hollanda'da 30 Haziran'da cezaevinden tahliye olduktan 1 gün sonra ölen Muhammed Yakut için Almanya'nın Duisburg kentinde cenaze töreni düzenlendi. Yakut'un cenazesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DTİB) kabul etmeyince cemevinden kaldırıldı.

Öte yandan Yakut’un, yaşamını yitirmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği de öne sürülmüştü.

Yakut'un ölüm haberini ilk duyuran isim olan Yavuz Değirmenci, Almanya’da cezaevinden tahliye edildikten sonra ölen Muhammed Yakut hakkında “Yeni bilgiler suikast şüphesini çok güçlendiriyor. Vefat gece vakti bir kafede gerçekleşiyor” ifadelerini kullanarak "Muhammed Yakut’un vefat haberini Türkiye ilk kez benden öğrendi. Aldığım yeni bilgiler suikast şüphesini çok güçlendiriyor. Vefat gece vakti bir kafede gerçekleşiyor. Orada iki ayrı özel görüşme yapıyor. Bir anda ambulanslar gelip götürüyor. Korumaları da uzaklaştırmış.” demişti.

Şimdi de Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Muhammed Yakut’un genelevde öldüğünü yazdı.

DW Türkçe‘nin aktardığına göre Bild gazetesi Yakut’un Ruhr’daki bir genelevde öldüğünü yazdı.



‘Türk mafya patronu genelevde öldü’ başlıklı habere göre Yakut, cezaevinden çıkar çıkmaz Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine gitti. Akşam saatlerinde yanındaki biriyle Castrop-Rauxel kentindeki ‘Penelope’ adlı sauna kulübüne geçti.

Yakut bir süre sonra binanın ikinci katındaki koridorda bilincini kaybetti. Çevresindekilerin ilk müdahalesine karşın hayata döndürülemedi.

Haberde kulübün aslında bir genelev olduğu, ilk incelemede Yakut’un kokain kullandığı tespitinin yapıldığı yazıldı.

Haberde geçen perşembe yapılan otopside Yakut’un ‘ani kalp durması’ndan öldüğü sonucuna varıldığı yazıldı. Ancak daha ayrıntılı sonuçların toksikoloji raporuyla çıkacağı, bununsa dört ay sürebileceği belirtildi.