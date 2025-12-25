DEM Parti açık açık ilan etti: PKK'lı teröristler Türkiye'de siyaset yapmak istiyor!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, siyasi partilere "kırmızı çizgileri unutalım" çağrısı yaparak "silah bırakanlar Türkiye’ye dönüp siyaset yapmak istediğini" belirtti ve "Türkiye'ye dönüş nasıl olacak" diye sordu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın İmralı Süreci ile ilgili “kırmızı çizgilerimiz var” açıklamasına yanıt verirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Parti programlarının, tüzüklerinin ve bugüne kadar ödedikleri bedellerin ortada olduğunu belirten Doğan, Feti Yıldız'a ve tüm siyasi partilere "Dolayısıyla bizim Feti Yıldız'a da çağrımız şu. Yani bütün siyasi partilere az önce söylemek istediğim de buydu. Kırmızı çizgiler yerine gelin böyle çizgiler koymayalım. Barış hukukunu ortaya koyalım. Rasyonel bir biçimde ortaya koyalım. Şimdi silah bırakmış bir örgütten bahsediyoruz. Hatta silahlarını yakmış bir örgütten bahsediyoruz. Böyle bir siyasal irade ortaya koymuş." ifadelerini kullandı.

Doğan, artık silah bırakmış ve kendini feshetmiş bir örgüt gerçeğiyle karşı karşıya olunduğunu iddia ederek "Şimdi silah bırakmış bir örgütten bahsediyoruz. Hatta silahlarını yakmış bir örgütten bahsediyoruz. Böyle bir siyasal irade ortaya koymuş. Kendini feshetmiş bir örgütten bahsediyoruz. Ortada apaçık bir 27 Şubat çağrısı var. Biz bunu Barış ve Demokratik toplum çağrısı olarak ifade ediyoruz" dedi.

"Bu stratejik karar bu stratejik dönüşüme, bu stratejik fesih kararına verilmesi gereken yanıt stratejik olmalı" diyen Doğan "Verilmesi gereken yanıt demokratik bir dönüşümle olmalı. Verilmesi gereken yanıt bugüne kadar alışa geldiğimiz kalıplarla değil, kırmızı çizgilerle değil. Şimdi o gün barış ve demokratik toplum çağrısından sonra silahları yakarak imha eden grubun başında Bese Hozat vardı. Biz de oradaydık 11 Temmuz'da. Daha sonra verdiği söyleşilerde Türkiye'de demokratik siyaset yapmak istediklerini söylediler. Ve esas soru bu: Türkiye'de silah bırakanlar, bu konuda stratejik karar verenler, fesh olmuş bir örgütün mensupları Türkiye'ye nasıl dönecekler? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.