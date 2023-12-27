  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DEM Parti önünde Türk Bayraklı protesto

DEM Parti önünde Türk Bayraklı protesto

DEM Parti önünde Türk Bayraklı protesto
Güncelleme:

Ankara'daki DEM Parti Genel Merkezi önünde toplanan bir grup Türk Bayrakları ile parti binası önüdne protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup Ankara'da Büklüm Sokak'taki Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi önünde toplandı.

Kalabalık polis bariyeri arkasında bir süre slogan attıktan sonra dağıldı. 

 

Etiketler dem parti protesto ankara eylem Türk bayrakları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emniyet'in süper lüks otomobilleri İstanbul'da görev başında sergilendi Emniyet'in süper lüks otomobilleri İstanbul'da görev başında sergilendi İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü Türkiye'de vakalar yeniden patladı: ''Maske takmanın tam zamanı'' Türkiye'de vakalar yeniden patladı: ''Maske takmanın tam zamanı'' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem Asgari ücret belli oluyor! Kritik saat belli oldu Asgari ücret belli oluyor! Kritik saat belli oldu Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Çalışan emekliye 5 bin TL ek ikramiye Meclis'ten geçti Çalışan emekliye 5 bin TL ek ikramiye Meclis'ten geçti Yine bir seri katil dehşeti: 3 hayat kadınını öldürüldü! Yine bir seri katil dehşeti: 3 hayat kadınını öldürüldü! Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak