DEM Parti önünde Türk Bayraklı protesto

Ankara'daki DEM Parti Genel Merkezi önünde toplanan bir grup Türk Bayrakları ile parti binası önüdne protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup Ankara'da Büklüm Sokak'taki Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi önünde toplandı.

Kalabalık polis bariyeri arkasında bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.