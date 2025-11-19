DEM Parti ve MHP'den ortak açıklama: Komisyon İmralı'ya gitmeyi oylayacak!

MHP lideri Bahçeli'nin "gerekirse 3 arkadaşımı alır İmralı'ya ben giderim" resti sonraısnda dün toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç, komisyonun Cuma günü toplanarak İmralı ziyareti için oylama yapılacağını açıkladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık beş saat sürdü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun Cuma günü toplanacağını ve en kısa zamanda İmralı'ya gideceğini söyledi. DEM Parti Grup Bakanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise komisyonun Cuma günü saat 14.00'te toplanacağını ve İmralı'ya gitmek için oylama yapılacağını ifade etti.

Bakanlar Ali Yerlikaya ve Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, yaptıkları sunumların ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 6 saatlik komisyon toplantısının ardından TBMM'nin resmi hesabından açıklama yapıldı. Komisyon toplantısına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamanın devamında, "Komisyon, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirmek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00’te toplanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'İMRALI'YA GİTME GÜNDEMİYLE TOPLANACAK'

Komisyon toplantısının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Komisyon Cuma günü saat 14.00'te İmralı'ya gitme gündemiyle toplanacak, tek gündem de bu olacak. Cuma günü oylama yapılacak" dedi.

'EN KISA ZAMANDA DA GİDECEĞİZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise komisyonun bir sonraki toplantı tarihi ve İmralı ziyareti ile ilgili sorular üzerine, 'Cuma günü toplanacağız ve en kısa zamanda da gideceğiz" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN "3 ARKADAŞIMI ALIR BEN GİDERİM" RESTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir çarpıcı adım daha attı ve "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli “Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?” diye konuştu.

DHA / İHA