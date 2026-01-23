DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı!

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG mensubu bir teröristin saçının kesilmesi sonrasında DEM Parti "saç örme" eylemi başlattı.

DEM Parti milletvekilleri, Suriye’de bir eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG terör örgütü mensubu bir teröristin saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı.

DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.