  3. DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi

DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’nın, partiden ihraç edildiğini duyurdu.

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, görev süreci içerisinde parti politikalarına ve yerel yönetim anlayışına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Temmuz’da kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’nın, partiden ihraç edildiğini duyuruldu.

Açıklamada, “Ormanlı’nın görevinden de istifa etmesi gerektiği belirtilerek, Silopi Belediyesini kolektif yönetim anlayışıyla yönetmek ve halklar lehine çalışmalar ortaya koymak en büyük çabamız ve uğraşımız olmuştur. Tüm bu iyi niyetli çabalarımıza rağmen, Jiyan Ormanlı’dan aynı samimiyeti ve çabayı göremediğimiz için Ormanlı, ‘kesin ihraç’ istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve Disiplin Kurulu, yürüttüğü sürecin ardından 6 Ağustos 2025 tarihinde Jiyan Ormanlı’nın partimizden ihraç edilmesine karar vermiştir. Bizlerin ve Silopi halkının Jiyan Ormanlı’dan beklentisi ve isteği nettir. Ormanlı, bulunduğu makamdan istifa etmelidir” denildi.

DHA

