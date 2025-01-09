DEM Parti'den ''çözüm süreci'' resti: ''Hitler zihniyeti ve Goebbels taktikleri''

MHP lideri Bahçeli'nin çağrıları sonrasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için açık açık özgürlük isteyen DEM Parti'den yeni süreçle ilgili eleştirilere çok ağır ithamlarla dolu bir yanıt geldi. Bebek katiline "sayın" diyen DEM Parti'den yapılan açıklamanın her satırı ayrı olay olacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Basın Bürosu, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde yapılan görüşmelerle ilerleyen sürece ilişkin açıklama yayımladı.

Partinin açıklamasında DEM Parti'ye yönelik basında çok sayıda yalan ve çarpıtma yer aldığı belirtildi.

DEM Parti'nin sürece karşı olduğuna yönelik iddialar reddedilirken "Bütün yapıcı yaklaşımlarına ve çabalarına rağmen partimize ve değerlerine hakaret edenler, her gün halkları tehdit edenler en büyük çözüm ve süreç karşıtıdır" denildi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çıkan 'evlilik' iddialarının amacının ise kendisinin politik kimliğini hedef aldığı öne sürüldü.

DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:

"DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme kamuoyunda iyimser bir hava oluşturdu. Çözüm ihtimalinin kendisi bile toplumda rahatlama yarattı, umutların yeşermesine neden oldu. Barış ve çözüm mücadelesinde yıllardır ağır bedeller ödeyen partimiz, sadece bu dönemin siyasi bir aktörü değil aynı zamanda emektarıdır. Dolayısıyla partimiz savaşa karşı barıştan yanadır, çözümsüzlüğe karşı çözüm üretendir. Hiç kimse bu gerçeği çarpıtamaz, farklı bir yere çekemez.

Bu vesileyle malum çevrelere bir kez daha hatırlatıyoruz:

• Israrla ve inatla partimizin ve siyasi aktörlerimizin yaptığı kimi siyasi değerlendirmeleri 'aman tehdit ediyorlar', 'aman DEM Parti süreç karşıtıdır' diyerek oyunbozanlığın ve kaçışın gerekçesini şimdiden oluşturmaya çalışanların farkındayız. Ancak buradan kimseye ekmek çıkmaz. Hiç kimse DEM Parti’den 'süreç karşıtlığı' çıkaramaz.

• Çözüm karşıtlarının kim ya da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bütün yapıcı yaklaşımlarına ve çabalarına rağmen partimize ve değerlerine hakaret edenler, her gün halkları tehdit edenler en büyük çözüm ve süreç karşıtıdır.

• Yalan, iftira ve çarpıtma konusunda Hitler zihniyetine ve Goebbels taktiklerine rahmet okutan, gazeteciliği emir erliği sanan ve ekranlarda savaşçılık oynayan yandaş kalemşörlerin yazdıklarını reddediyoruz.

• Süreci büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yürüten Sayın Öcalan’a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz. Süreci yalan ve basit magazine indirgeyenlerin, bu konuda uydurulan yalanlara iman edip ısrarla dolaşıma sokanların amacı, Sayın Öcalan’ın ideolojik ve politik kimliğine saldırmaktır.

• Kimse kurnazca elindeki medya gücüne güvenerek ve her türlü algıyla şimdiden sorumluluktan kaçmanın hesabını yapmasın. Çözüm talep eden halkımız kesinlikle bu ucuzluklara prim vermeyecektir.

• Bu topraklara demokratik çözüm ve onurlu barış mutlaka gelecektir. DEM Parti, bu kesimlerin olası bir çözüm ihtimalini zehirlemesine asla izin vermeyecektir. Partimiz her zamankinden daha hassas ve duyarlı yaklaşarak bu sürecin bütün sorumluluğunu omuzlamaya devam edecektir.

• Partimiz ilgili bütün çevreleri de aynı duyarlılıkla hareket etmeye, tehdit ve şantaj dilini terk etmeye davet ediyor."