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DEM Parti'den Suriyeliler için ''yanınızdayız'' ilanı

DEM Parti'den Suriyeliler için ''yanınızdayız'' ilanı
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DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonu sosyal medya hesabından “Göçmenlerin Yanındayız” başlıklı bir açıklama yaptı.

Kayseri’de 6 yaşındaki bir küçük kızın Suriyeli uyruklu bir sığınmacı tarafından taciz edilmesinin ardından başlayan olaylar devam ederken

DEM Parti’den dikkat çeken bir açıklama geldi. DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı “Göçmenlerin yanındayız” başlıklı açıklamada, kayseri’de 6 yaşındaki kıza yapılan taciz sonrası yapılan protestoları vahşet olarak nitelendirdi ve Suriyelilerin yanında olduklarını açıkladı.

Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Göçmenlere karşı yükseltilen ırkçılığın sonuçlarından biri de dün akşam Kayseri'de yaşanan vahşettir. Suriye'den göç etmek zorunda kalan, Kayseri'de yaşayan ailelerin evlerinin, işyerlerinin, arabalarının yakıldığı düşmanca saldırıyı kınıyoruz. Yetkililerin görevi saldırıları durdurmak, göçmenlerin yaşam hakkını korumaktır. Irkçılığın, ayrımcılığın, göçmen düşmanlığının ve körüklenen nefretin değil göçmenlerin yanındayız, birlikte yaşıyoruz, yan yanayız!”

DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonu sosyal medya hesabından “Göçmenlerin Yanındayız” başlıklı bir açıklama yaptı.

Etiketler dem parti açıklama suriyeliler göçmen göçmenler
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