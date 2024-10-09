DEM Partili belediye başkanı gözaltına alındı
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Siirt'in Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Partili Kurtalan Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheli, "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DHA
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