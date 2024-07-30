DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı

Meclis'te kabul edilen sokak hayvanları yasasına ''ret'' oyu veren DEM Parti'nin yönetiminde olan Silvan Belediyesi, sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı için tehlike teşkil eden ve bulaşıcı hastalığı bulunanlara, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek.

Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak.

DEM PARTİLİ BELEDİYE KÖPEKLERİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Yasanın geçmesiyle birlikte belediyelerin nasıl bir tutum alacağı merak konusuyken Diyarbakır'da DEM Parti yönetimindeki bir ilçe belediyesi uygulamaya geçti.

Belediye tarafından oluşturulan ekiplerle sokak köpekleri yakalanıp, barınaklara teslim edilmeye başlandı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından, ekiplerin sokaklardan köpekleri topladığı anların fotoğrafları paylaşıldı.

Fotoğraflarla birlikte yapılan açıklamada da “Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı” denildi.

Belediyenin resmi X hesabından yapılan o paylaşım, gelen büyük tepkiler üzerine kaldırıldı.

MECLİS'TE RET OYU VERMİŞLERDİ

Meclis'teki yasa teklifinin oylamasında DEM Parti'den 35 milletvekili ret oyu kullanmış, 22 milletvekili de oylamaya katılmamıştı.