  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı

DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı

Güncelleme:

Meclis'te kabul edilen sokak hayvanları yasasına ''ret'' oyu veren DEM Parti'nin yönetiminde olan Silvan Belediyesi, sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı için tehlike teşkil eden ve bulaşıcı hastalığı bulunanlara, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek.

Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak.

DEM PARTİLİ BELEDİYE KÖPEKLERİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Yasanın geçmesiyle birlikte belediyelerin nasıl bir tutum alacağı merak konusuyken Diyarbakır'da DEM Parti yönetimindeki bir ilçe belediyesi uygulamaya geçti.   

Belediye tarafından oluşturulan ekiplerle sokak köpekleri yakalanıp, barınaklara teslim edilmeye başlandı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından, ekiplerin sokaklardan köpekleri topladığı anların fotoğrafları paylaşıldı.

Meclis'te kabul edilen sokak hayvanları yasasına ''ret'' oyu veren DEM Parti'nin Silvan Belediyesi, sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Fotoğraflarla birlikte yapılan açıklamada da “Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı” denildi. 

Belediyenin resmi X hesabından yapılan o paylaşım, gelen büyük tepkiler üzerine kaldırıldı. 

MECLİS'TE RET OYU VERMİŞLERDİ

Meclis'teki yasa teklifinin oylamasında DEM Parti'den 35 milletvekili ret oyu kullanmış, 22 milletvekili de oylamaya katılmamıştı. 

CHP yeni yasayı AYM'ye taşıyorCHP yeni yasayı AYM'ye taşıyorPolitika

 

Etiketler dem parti silvan belediyesi sokak köpeği başıboş köpek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi 60 kilo veren Yeşim Ceren Boz ''gören tanıyamadı''dan başka bir boyuta geçti 60 kilo veren Yeşim Ceren Boz ''gören tanıyamadı''dan başka bir boyuta geçti TÜİK açıkladı: Yerli turistin tatil tercihi kahretti TÜİK açıkladı: Yerli turistin tatil tercihi kahretti Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu
Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine edildi: Geldiler, gördüler, içine edip gittiler Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine edildi: Geldiler, gördüler, içine edip gittiler Günde 12 saat klima kullanımının maliyeti hesaplandı Günde 12 saat klima kullanımının maliyeti hesaplandı TÜİK'e ''geçinemiyorum'' davası TÜİK'e ''geçinemiyorum'' davası İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü SGK'dan emeklilere faizsiz konut kredisi müjdesi SGK'dan emeklilere faizsiz konut kredisi müjdesi Günde 11 bin TL kazanan dilencinin ''sırrı'' ortaya çıktı Günde 11 bin TL kazanan dilencinin ''sırrı'' ortaya çıktı