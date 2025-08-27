  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı

DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı

DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı
Güncelleme:

Diyarbakır'da Kocaköy Belediyesi'nin tabelasındaki Türkçe bölümü karanlıkta bırakıp Kürtçeyi ışıklandırması üzerine kaymakamlıktan uyarı yazısı gönderildi.

Diyarbakır'da Kocaköy Belediyesi'nin tabelasındaki Türkçe bölümün karanlıkta bırakılıp Kürtçe bölümün ışıklandırılması tepkilere neden oldu. Kaymakam devreye girerek belediyeye yazı yolladı.

Kocaköy Kaymakamlığı belediyeye yolladığı uyarı yazısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin dilinin Türkçe olduğu, tabelanın acilen düzeltilmesi gerektiği belirtildi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DİLİ TÜRKÇEDİR"

Haberler.com'da yer alan habere göre, yazıda şu ifadelere yer verildi: 

Belediyeniz tabela aydınlatmasında Türkçe ifadelerin (T.C Kocaköy Belediyesi) kapalı, Türkçe harici ifadelerin ise açık olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. Gerek 2709 sayılı Kanun (Anayasa) gerekse de 1353 sayılı Kanun Türkçe'nin kullanılması hususunda kamu kurumları adına emredici niteliktedir ve aksi bir uygulama mümkün değildir. Aydınlatma veya karartma yoluyla Anayasa ve Kanunların etkisiz hale getirilmesi düşünülemez. Tabelada arıza kaynaklı bir kısmi karartma var ise arızanın giderilmesi yahut kasti bir karatma var ise sorumluların tespit edilebileceği biçimde soruşturma yapılması zaruridir.

Söz konusu tutanakta yer alan ve görsel ile ispatı sağlanmış olan acziyetin, yukarıda anlatıldığı şekilde ivedilikle giderilmesi ve sonucundan Kaymakamlığımıza bilgi verilmesini rica ederim."

text-ad
Etiketler diyarbakır kocaköy belediye kürtçe tabela türkçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu
Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus! Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus!