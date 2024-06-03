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DEM Partili belediyeye operasyon: Başkan gözaltına alındı

DEM Partili belediyeye operasyon: Başkan gözaltına alındı
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DEM Partili Hakkari Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne dün gece polisler tarafından baskın yapıldı. Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van’da gözaltına alındı.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, “Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar, yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış, Van’da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart’ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari’ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz” denildi.

Etiketler dem parti hakkari belediye başkanı gözaltı mehmet sıddık
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