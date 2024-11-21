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DEM Partili eş başkanlar için tutuklama talebi

DEM Partili eş başkanlar için tutuklama talebi
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Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992'de Bitlis'den katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edilmişti.

Konuya ilişkin operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konulmuş, düzenlenen operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Eş Başkanlara tutuklama talebi Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

 

İHA

Etiketler dem parti dem tutuklama talebi Tutuklama Abdullah Arınan Rojda Yılmaz
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