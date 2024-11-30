DEM Partili isimler tutuklandı

Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da aralarında olduğu 9 kişi, tutuklandı.

Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan siyasetçi, avukat ve insan hakları savunucularının savcılık ifadeleri sona erdi. Şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen hakkında tutuklama kararı verdi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Şiar Rışvanoğlu, Erdal Güzel, Faruk Ayhan ve Recep Şimşek ise adli kontrolle serbest bırakıldı.