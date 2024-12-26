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DEM Parti'ye İmralı izni çıktı... Heyetteki isimler ve görüşme tarihi belli oldu

DEM Parti'ye İmralı izni çıktı... Heyetteki isimler ve görüşme tarihi belli oldu
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İktidara yakın Sabah gazetesi, DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bugün ya da yarın görüşeceğini yazdı.

DEM Parti'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya heyet göndermek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildiği ve DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın bugün ya da yarın İmralı'ya gidecekleri öne sürüldü. 

Sabah'ta yer alan habere göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti ile İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasında temas sağlanması çağrısı sonrası, DEM Parti tarafından yapılan Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusuna olumlu yanıt verildi. Haberde, İmralı'ya gidecek heyetin, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşacağı kaydedildi. DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği belirtildi. 

Bahçeli çağrı yapmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yapmış ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı. 

Bahçeli'nin bu çağrısına ilişkin olarak, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında, "Tülay başkanla birlikte hem Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz hem de barış sürecine eş başkanlar olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" demişti. Ardından DEM Parti'nin Adalet Bakanlığı'na Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşmek için başvuru yaptığı açıklanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.

Sabah Gazetesi

Etiketler dem parti imralı abdullah öcalan PKK
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