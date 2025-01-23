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DEM'in İmralı heyetinden ilk açıklama: ''Öcalan’ın çalışmaları devam ediyor''

DEM'in İmralı heyetinden ilk açıklama: ''Öcalan’ın çalışmaları devam ediyor''
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DEM Parti heyetinin İmralı'da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından beklenen açıklama yayımlandı.

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, İmralı Cezaevi'nde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile dün yaptıkları görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Yazılı açıklama saat 14.50'de yayımlandı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in de içinde olduğu heyet, 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

İki isim, Ahmet Türk'ün de katılmasıyla birlikte Ankara'da siyasi partileri ziyaret etmişti.

Siyasi parti ziyaretlerinin ardından Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, dün ikinci kez İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Etiketler dem parti abdullah öcalan PKK terör terörist imralı bebek katili imralı heyeti
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