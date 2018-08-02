Demiri bile kesen bıçak ! Formülü sır gibi saklanıyor

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Cenk Kumruoğlu, Sivas'ta yıllardır bıçak ustalığı yapan İsmail ve İbrahim Gölebatmaz kardeşler ile yürüttüğü bir proje neticesinde çeliği 10 kat güçlendirilmiş karbon bıçak üretmeyi başarmıştı.

ÜRETİMİNDE BOR KULLANILDI

Yapılan çalışmada bor elementini de kullanan Kumruoğlu ve Gölebatmaz kardeşler, 9 bileşimli bir karışım hazırladı. Bu karışımı dövme tekniğini ile güçlendiren ekip bıçak çeliğini normalden 10 kat daha fazla güçlendirmeyi başardı. Sertleştirdikleri çeliği Sivas bıçağında uygulayan ekip bu bıçağın çivi kesmesini de sağladı. Özelliğiyle dilden dile dolaşan karbon bıçağa her geçen gün talep artarken Kurban Bayramı’nın da gözdesi oldu. Siparişleri yetiştirmekte güçlük çeken ekip, bir karbon bıçağı yapılış özelliklerine göre 500 ila bin TL arasında satıyor.

BİLEŞENLERİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Yaptıkları bıçağın 9 bileşenden oluştuğunu ve bu bileşenlerden 8 tanesini sır olarak sakladıklarını belirten İsmail Gölebatmaz, ”Bıçağımızı yapıyoruz, bıçağımızı yaptıktan sonra sert bir yere değiyor ve deforme oluyor. Bizde kırılganlığı ve deforme olayını daha aza düşürmek için böyle bir bıçak yaptık. Çelik olarak karbon çeliği kullandık, içerisine bizim kendi bileşenimiz olan 9 karışımı kattık. Bu karışımı dövüyoruz, yoğuruyoruz ve kendi modellerimizi ortaya çıkarıyoruz. Bu karışımın başlıca ana maddemiz bor madenidir. Geriye kalan 8 tane karıştırdığımız madde bizde gizlidir. Bıçağımızı yaparken kattığımız malzemeleri kimseye söylemiyoruz" dedi.

DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE

Dünya standartlarının 68 ARC değerinde olduğunu ve kendi ürettikleri özel bıçağın 98 ARC ile dünya standartlarının üzerinde olduğunu belirten İsmail Gölebatmaz, “Patlama, çatlama ve kırılma derdi kesinlikle olmuyor. Ateşe ve ısıya karşı aşırı bir duyarlılığı var. Kesinlikle ısınmaz ve erimez. Bu kesinliklere de yaptığımız testler sonucunda vardık. Dünya standartları 68 ARC değerindedir biz ise 80 ARC değerlerine ulaştık. Karbon bıçaklarımıza kurban bayramı öncesi oldukça tercih ediliyor. Kurban bayramında dayanıklı ve sağlıklı bir bıçak gerekli oluyor. Karbon bıçağımıza çok fazla sipariş geliyor ve yetiştiremiyorum. Bu bıçaklarımız kurban bayramında kurbanı keser, parçalar ve hatta kemiğini bile kırar. Bu bıçakların fiyatı 500 lira ile bin lira arasında değişiyor. Bu bıçağın 2 veya 3 tanesinin yapımı en az bir hafta sürüyor" şeklinde konuştu.