Demirtaş hakkında yeni iddianame!

T24'ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamenin, Başsavcı Yüksel Kocaman hakkında Demirtaş’ın daha önce söyledikleri ifadeler gerekçesiyle hazırlandığı öğrenildi.