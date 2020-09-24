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  3. 24 Eylül 2020 09:02

Demirtaş hakkında yeni iddianame!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman hakkındaki sözlerini gerekçe göstererek 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Demirtaş hakkında yeni iddianame!
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T24'ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamenin, Başsavcı Yüksel Kocaman hakkında Demirtaş’ın daha önce söyledikleri ifadeler gerekçesiyle hazırlandığı öğrenildi.

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