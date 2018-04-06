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  3. 06 Nisan 2018 17:45

Demirtaş tahliye olacak mı ? Flaş açıklama !

DiyarbakırTutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süresinin dolduğu nedeniyle tahliye talep edildi.

Demirtaş tahliye olacak mı ? Flaş açıklama !
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Diyarbakır Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle tahliyesi talep edildi. Avukat Mahsuni Karaman, söz konusu suçtan tutuklama süresinin bir yıl olduğunu, Demirtaş'ın ise bir yıl beş aydır tutuklu bulunduğunu belirterek yasal olarak sürenin dolduğunu iddia etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan Demirtaş'ın ‘suç işlemeye tahrik'ten tutukluluğunun kaldırılması için Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.

Avukat Mahsuni Karaman, söz konusu suçtan tutuklama süresinin bir yıl olduğunu, zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek, altı ay uzatılabileceğini, Demirtaş'ın ise bir yıl beş aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Karaman, müvekkilinin iki tutukluma müzakeresi bulunduğunu, bunlardan birinin ‘örgüt üyeliği' diğerinin ise ‘suç işlemeye tahrik' olduğunu belirterek, ikinci müzakerenin Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevi kapsamında olduğunu söyledi.

'SÜRE ÇOKTAN DOLDU'

Sputnik'te yer alan habere göre Karaman, "Şimdi bu suç yönünden bir yıllık azami tutuklama süresi çoktan doldu. Gerekçeli uzatma kararı ise hiç yok. Temel 1 yılık süre aşıldığı için müvekkilim Selahattin Demirtaş'ın bu suç yönünden tutukluluğunun kaldırılması gerekiyor. Kaldı ki uzatma sayılsa bile 6 aylık uzatmanın da 5 ayı bitti" dedi.

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