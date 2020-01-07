HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Eylül ayında tahliye edildiği ancak yeniden soruşturma açılan ve tutukluluğu istenen ana davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmalar üç gün sürecek. Demirtaş, duruşmaya SEGBİS sistemiyle Edirne Cezaevi’nden katılıyor.

Demirtaş, mahkeme başkanının “tutuklu sanık” ifadesini kullanmasına itiraz etti. Ana davadan tahliye olduğunu hatırlatan Demirtaş, “Tutuklandım da haberim mi yok?” dedi.

Duruşmada savunmasını veren Demirtaş, “Benim tek bir sözümü bile merak etmeden karar verecekseniz durum çok vahim olur.” dedi:

“Savunma ile ilgili şunu belirteyim; önceki celsede savunmamın yapılmış olmasına karar verdiniz. Ama kararınız ne olursa olsun ben savunmama eksik kaldığım yerden devam edeceğim. Dolayısıyla sizin de benim savunma hakkımı kısıtlamayacak şekilde karar almanızı umut ediyorum… Benim tek bir sözümü bile merak etmeden karar verecekseniz durum çok vahim olur.

“Dediğim gibi beni fiili olarak, hakkımdaki her suçlamaya siz kısıtlamaya çalışsanız da cevap veririm. Ne zaman ki siz şunu yazarsanız: 'Selahattin Demirtaş'ın susturulmasına karar verilmiştir', söz veriyorum ondan sonra konuşmayacağım, mütalaa için dosyayı tebliğ edebilirsiniz. Ama bunun dışında benim söz hakkımı savunma hakkımı kesmeyin, çünkü bu dosyanın ne olduğu sadece Türkiye'de değil Avrupa’da ve dünyanın birçok yerinde tartışılırken hiç değilse bırakın sözümüzü söyleyeyim.”

Demirtaş için ana davadan tahliye kararı çıksa da, daha önce aldığı farklı bir ceza sebebiyle tutukluluğu devam etmişti. Bugüne kadar cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak avukatları tahliye istemiş; Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi 20 Eylül’de bu talebi kabul etmişti.

Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ana dava kapsamındaki farklı bir dosyayı gündeme getirerek Demirtaş hakkında ana davada da hakkında yargılandığı ‘6-8 Ekim olayları’ndan tutuklama istedi.

