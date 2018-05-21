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  3. 21 Mayıs 2018 19:30

Demirtaş'a kötü haber ! Reddedildi...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Demirtaş'a kötü haber ! Reddedildi...
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın,  cumhurbaşkanı adayı olduğu gerekçesiyle avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye  talebi, yargılandığı mahkeme tarafından reddedildi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukatın 15  Mayıs'ta, Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı  başvuru sonuçlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mahkeme adli kontrol şartlarının  bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde  görmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

AA

mahkeme , demirtaş
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