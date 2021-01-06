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  3. 06 Ocak 2021 14:18

Demirtaş'ın avukatı: ''Sabah Erdoğan’ı da suçluyor!''

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Hadi Cin, Demirtaş'ı Kandil ziyareti üzerinden hedef alan bir haber yayınlayan Sabah gazetesine yanıt verdi. Avukat Cin, Demirtaş’ın “çözüm süreci” döneminde Hükümet'in bilgisi dahilinde Kandil’e gittiğine dikkat çekip "Erdoğan’ı da suçladığınızın farkında mısınız?" dedi.

Demirtaş'ın avukatı: ''Sabah Erdoğan’ı da suçluyor!''
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Yaklaşık 4 yıldır tutuklu yargılanan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin, avukatı Hadi Cin dikkat çeken mesajlar paylaştı.

Odatv'nin haberine göre, Hükümete yakın Sabah gazetesi, Selahattin Demirtaş’ın Kandil’de terör örgütü PKK liderleri ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Yanına da yine Demirtaş’a ait photoshoplu bir fotoğrafı paylaşan Sabah gazetesi, bu kareler üzerinden Demirtaş’ı hedef aldı.

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Hadi Cin ise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sabah’a yanıt verdi.

Avukat Hadi Cin, Demirtaş’ın “çözüm süreci” döneminde AK Parti hükümetinin bilgisi dahilinde Kandil’e gittiğine dikkat çekerken, Sabah’ın da bu ziyareti haber yaptığını yazdı. Avukat Cin, Sabah’ın aslında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığını iddia etti.

Avukat Cin, “Soldaki, arsızca bir fotomontaj. Sağdaki fotoğraf ise, Çözüm Sürecinde 6551 sayılı yasa uyarınca, devletin bilgisinde, Kandil’deki bir görüşmede çekildi. HDP heyeti, hükümet ve Erdoğan’ın mesajlarını Kandil’e iletmişti! Erdoğan’ı da suçladığınızın farkında mısınız? @Sabah. Bakın, o ziyaretleri gün be gün heyecanla ve zevkle nasıl haber yapmışsınız. Eğer suçsa suçu siz işliyorsunuz, siz! @Sabah Sadece sizin değil, tüm ulusal gazetelerin adeta dakika dakika haber yaptığı ziyaretleri bugün gizli saklı işlermiş gibi sunmaya utanmıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a gönderme yaparak “Ulan hepiniz oradaydınız!”  diyen Cin, "Şimdi ise sanki yasadışı bir şekilde, kendi kendilerine gitmişler gibi algı operasyonu yapamazsınız. Suçsa siz de bu suçu işlediniz!" diye yazıp ziyaretle ilgili geçmişte yapılmış haberleri paylaştı.

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