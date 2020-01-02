Demirtaş'tan Kanal İstanbul açıklaması !

HDP’nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kanal İstanbul’dan erken seçim tartışmalarına değin gündeme ilişkin değelendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2023'ten önce erken seçime gideceği öngörüsünde bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "Ekonomi battı, adalet çöktü, işsizlik tavan yaptı, zulüm sokaklara kadar indi ve Türkiye bir çöküşle karşı karşıya. Seçim erken olacak ama önemli olan makul, güçlü bir demokratik hükümet alternatifinin ortaya çıkmasıdır. Yoksa herkes görüyor ki AKP daha şimdiden kaybetmiş durumdadır. " dedi.

HDP’nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kanal İstanbul’dan erken seçim tartışmalarına değin gündeme ilişkin değelendirmelerde bulundu.

A3haber’den Uğraş Vatandaş‘ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, herkesin baskı ve tehdit altında olduğunu söyledi.

Demirtaş röportajının bir kısmı şöyle:

Sağlık durumunuz nasıl?

Moralim iyi, sağlığıma da olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Tetkik ve tahlil sonuçlarım, dışarıda bir doktor grubu tarafından değerlendiriliyor. Bu doktorlar yıllardır sağlık durumumu takip ettikleri için konuya daha hakimler. Onların görüş ve önerileri de olacaktır mutlaka.

Siz tahliye talep etmiyorsunuz ama İHD geçtiğimiz günlerde hazırladığı raporla sizin hayatınızın risk altında olduğunu belirterek tahliye talep etti. Bu konuda neler söylersiniz?

Cezaevlerinde yüzlerce ölümcül hasta tutsak var, zaman zaman bu konuyu gündem getirmeye çalışan duyarlı çevreler olsa da çok yetersiz kalıyor maalesef. Tüm kamuoyunun bu konuda en yüksek desteği vermesi insanı bir görevdir. Ben İHD’ye çok teşekkür ediyorum ama asıl, sesi duyulamayan hasta tutsakların durumu için kamuoyunu harekete geçirmeliyiz.

Bölgede birçok HDP’li belediyeye atanan kayyumlara CHP’li İzmir Urla belediyesi de eklendi. Bu konuda ne dersiniz?

Anayasasız bir tek adam rejiminin, toplumun tüm kesimlerini hedef almasına şaşırmamak lazım. Tek adama biat etmeyen herhangi bir kişi ya da kurum, AKP’li bile olsa ona hukuksuzca saldırmaktan çekinmeyeceklerdir. Mevcut ucube ve baskıcı rejim değiştirilip yerine demokratik bir düzen kurulmadığı sürece istisnasız herkes tehdit ve tehlike altında olacaktır. Ortada hukuk, yargı, kanun adına hiçbir şey kalmamışken kim nereden adalet bekleyecek ki? Seçilmiş halk iradesini tanımayan AKP rejimini halk da tanımayacak ve günü geldiğinde en ağır yaptırımı sandıkta uygulayacaktır.

Bir süredir siyaset gündeminin tepesinde Kanal İstanbul bulunuyor. “İçeri”den Kanal İstanbul tartışmalarını nasıl yorumlarsınız?

Tamamıyla yandaşlara rant sağlama amacı taşıyan bu projeyi birçok şeyde olduğu gibi yerli-milli ilan ederek toplumu kamplaştırmanın, bölmenin aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Halk istemiyorsa kimse yapamaz ancak halkın da bunu görünür kılması gerekir. İstanbul’u tümüyle bitirecek bu projenin halka rağmen yapılabileceğine inanmıyorum.

Türkiye’nin Suriye’deki sorunu, İdlib’ten yeni sığınmacı akını, Kürt sorununda yaşanan çözümsüzlük, kayyumlar, Kanal İstanbul tartışmaları ve Libya’ya asker gönderme planları düşünüldüğünde, HDP’nin de çağrısını yaptığı erken seçim ihtimali sizce yakın mıdır?

Seçim 2023’ten önce yapılacaktır. Çünkü bu haliyle sürüp gidemez. Ekonomi battı, adalet çöktü, işsizlik tavan yaptı, zulüm sokaklara kadar indi ve Türkiye bir çöküşle karşı karşıya. Seçim erken olacak ama önemli olan makul, güçlü bir demokratik hükümet alternatifinin ortaya çıkmasıdır. Büyük bir demokrasi ittifakı oluşursa AKP seçime gitmek zorunda kalır. Çünkü böyle bir ittifak hem mücadeleyi büyütür hem de halkın umudunu. Yoksa herkes görüyor ki AKP daha şimdiden kaybetmiş durumdadır…