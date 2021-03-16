Demirtaş'tan mahkemeye: ''Kendinizi feda etmeyin, iktidar değişecek''

AİHM'nin "Derhal serbest bırakılmalı" kararı sonrası ilk duruşması görülen Selahattin Demirtaş mahkemeye "İktidar uğruna kendinizi feda etmeyin. İktidar bu seçimde yüzde 99 değişecek" diye seslendi.

Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılandığı ana davası Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) "Derhal serbest bırakılmalı" kararının ardından ilk kez hâkim karşısına çıktı. Demirtaş duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmayı HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Saruhan Oluç, Kemal Pekgöz, Hüseyin Kaçmaz, Züleyha Gülüm, Mahmut Toğrul, HDP PM Üyesi Doğan Erbaş ve parti yöneticileri de izledi.

AVUKAT KARAMAN: AİHM KARARI YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ

Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı, dava konusu olan fezlekeleri uzun uzun okumaya başladı. Bunun üzerine söz alan Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin 22 Aralık 2020’de verdiği, “Derhal serbest bırakılsın” kararını hatırlattı. Karaman, “Uzun uzun Van, Ankara’nın dosyalarını okuyorsunuz. AİHM’nin kararı yokmuş gibi davranıyorsunuz. AİHM kararını dikkate almadan duruşmaya devam edeceğiniz anlaşılıyor. Ancak ben sizden AİHM’nin kararını da zapta geçirmenizi beklerdim ama siz fezlekeleri okuyorsunuz hiçbir şey olmamış gibi” dedi.

“Taleplerinizi daha sonra iletirsiniz” diyen mahkeme başkanı ise fezlekeleri okumaya devam etti. Duruşma mahkeme başkanının dosyaya gelen evrakları okumasıyla devam etti.

DEMİRTAŞ: ALENEN SİYASİ FAALİYET YÜRÜTÜYORSUNUZ

Medyascope.tv'nin 'un aktardığına göre, Demirtaş duruşmada şunları söyledi:

"Bu yargılamada Anayasa değil seçim kanunu uygulayalım. Siz desteklediğiniz partilerin iktidara gelmesi için aleni siyasi faaliyet yürütüyorsunuz. Sistemin değişmesine yardımcı oldunuz. Tek adam diktatörlüğünün kurulmasına yardımcı oldunuz. Biz Anayasa'yı ve AİHM kararını tanımıyoruz, takmıyoruz' diyorsunuz. Siyasi sözcüleriniz Erdoğan, Bahçeli ve Soylu söylüyor, siz de bunun gereğini yapıyorsunuz. İktidar uğruna kendinizi feda etmeyin. İktidar bu seçimde yüzde 99 değişecek. Mecliste yargı komisyonuna çağrılacaksınız. Hakkınızdaki dosyalarımızı sonraki parlamento size soracak. And olsun, hukuk önünde bana yaptığınız her şeyin hesabını soracağım. Size durumumuzu anlatayım. Siz üç hakim ve bizler Ankara’da Atakule’nin altında oturmuş ve 'Atakule var mıdır yok mudur' tartışması yapıyoruz. Bizi aptal yerine koymanıza izin vermeyiz. Atakule vardır. 'Bugünkü siyasi atmosferde bu yargılamayı bağımsız sürdürme imkanımız yok. Dolayısıyla bu yargılamayı seçimlere kadar durduruyoruz, Temmuz 2023’e duruşma günü veriyoruz' dersiniz. Dünya tarihine geçersiniz."

'TANIYORUM MEHMET UÇUM'U, HUKUK CAHİLİ BİR ADAM'

"Mehmet Uçum diye hukuk fakültesi mezunu bir arkadaş var, ‘AİHM kararı bağlayıcı değil’ diyor. Tanıyorum Mehmet’i, hukuk cahili bir adam. Saray'dan size talimat yağıyor, siz talimat doğrultusunda karar alıyorsunuz. Ben olsam utanırım. Hiçbir talebimizi kabul etmeyip AİHM ve AYM kararlarını uygulamayacaksanız dosyayı savcıya verin, akşama doğru kararı verelim. Siz de yorulmayın. Seçime iki sene kaldı, kapı kapı dolaşıp iktidar için oy toplayın."