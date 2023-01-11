  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Demirtaş'tan seçim mesajı

Demirtaş'tan seçim mesajı

Demirtaş'tan seçim mesajı
Güncelleme:

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaklaşan 2023 seçimleri öncesi seçmene seslendi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş, şunları kaydetti:

"Merhaba, Evine ekmek götürmekte zorlananlar, bu seçim sizin seçiminiz, bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz. Yakarsa dünyayı garipler yakar! El ele verip kazanalım" ifadesini kullandı."

Etiketler demirtaş seçim mesaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konutlar ucuzlayacak diyenlere tokat gibi yanıt! Hem de TÜİK'ten
Bir bu eksikti! Yeni ölümcül salgın uyarısı: İlaçlara karşı dirençli!
Alaattin Çakıcı için silahlarla video çekip paylaştılar
Eski Ülkü Ocakları Başkanı'ndan MHP'yi karıştıracak kaset iddiası
Hava buz kesecek! Gelmeyen kış geliyor!
Çılgın dondurmacıdan ilk açıklama: Vurulduğumdan benim bile haberim yok
Altından bir rekor daha! Dolar da, Euro da uçuyor
Vatandaşlık alan sığınmacılarla yapılan seçim anketi açıklandı
İstanbul'da taksiciden Rus turiste skandal teklif
İslam Memiş'ten gümüş ve altın için dikkat çeken tahmin