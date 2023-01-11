Demirtaş'tan seçim mesajı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaklaşan 2023 seçimleri öncesi seçmene seslendi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş, şunları kaydetti:
"Merhaba, Evine ekmek götürmekte zorlananlar, bu seçim sizin seçiminiz, bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz. Yakarsa dünyayı garipler yakar! El ele verip kazanalım" ifadesini kullandı."
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