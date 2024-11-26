DEM'li bir belediye eş başkanı daha gözaltında
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Diyarbakır, İstanbul, Mardin ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu birçok ile ev baskınları yapıldı. Diyarbakır'da DEM Parti Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır, İstanbul, Mardin ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu birçok ile ev baskınları yapıldı. Diyarbakır'da DEM Parti Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı, DEM Partili Cengiz Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polisler evimi bastı, arama yapıyorlar, gözaltına alacaklar" ifadelerini kullandı.
Bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Dündar, "Gözaltına alındım" dedi.
Çok sayıda gözaltı var
Öte yandan; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın haricinde gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi.
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