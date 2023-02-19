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Demokrasi ve birlik derneği Adıyaman’da depremzedeler için çadır kurdu

Demokrasi ve birlik derneği Adıyaman’da depremzedeler için çadır kurdu
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Demokrasi ve Birlik Derneği Adıyaman'da yemek servisi ile birlikte 1000 kişiye hizmet eden çadırkent kurdu.

Derneğimiz Mehmet Metiner başkanlığında kurulan fikri kültürel bir dernek. Aslında bşr uyardım derneği değiliz. Ancak depremin yaşanması ile birlikte dernek yöneticilerimizle bşr araya gelerek Depremin menfi sosyolojik ve psikolojik etkilerini azaltmak adına çadırkent projemizi tasarladık. Bu proje ile yaklaşık 800 kişiye soğuktan korunaklı, hijyenik bir ortamda barınmasını sağlıyoruz. Bu barınma çadırımızda depremzedelerimiz için özel duş alanları,WC ve mescit bölümleri de hizmete sunuldu. Barınma ile birlikte 30 yataklı bir revir kurduk. Bu revirde de doktor ve hemşirelerimiz 24 saat depremzedelerimize hizmet ediyor.

Deprem kampüsü içerisinde mobil mutfak sistemi kurduk. Bu sayede hem çadırda konaklayan depremzedelerimize hem de dışardan gelen depremzedelere üç öğün yemek hizmeti veriliyor.

Depremzede çocuklarımız için bir sinema çadırı oluşturduk. Bu çadırda her akşam çocuklar için sinevizyon gösterimi yapıyoruz.

Allah bizlere bu Necip millete layıkıyla hizmet edebilmeyi nasip etsin. Dedi

 

Etiketler Demokrasi ve Birlik Derneği
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