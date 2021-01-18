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  3. 18 Ocak 2021 21:19

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal koronavirüs aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın aşı olduğunu belirtti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal koronavirüs aşısı oldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde Covid-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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