Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal koronavirüs aşısı oldu

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde Covid-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde COVID-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2021
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol