Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal koronavirüs aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde Covid-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde COVID-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2021