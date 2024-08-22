Demokrat Parti kahvaltısında böcek krizi

Demokrat Parti Ulusal Kongresi'ndeki delegeler için düzenlenen kahvaltıda yemeklere böcek yerleştirilmesi krize neden oldu. Kongrenin bilgi merkezi yaptığı açıklamada, birkaç kadının binaya girerek "yiyeceklerin bulunduğu masalara bilinmeyen nesneler koymaya başladığını" açıkladı.

FBI ve Chicago Polisi, protestocuların Demokrat Parti Ulusal Kongresi'ndeki delegeler için düzenlenen kahvaltı büfesine kurtçuk ve cırcır böcekleri koydukları iddialarını araştırıyor.

Böceklerin, kongre sırasında Indiana, Minnesota, Ohio, Missouri ve Güney Dakota'dan gelen delegelerin konakladığı Fairmont Oteli'ndeki yiyeceklere konduğu öne sürüldü.

"BİLİNMEYEN NESNELER KOYDULAR"

Kongrenin bilgi merkezi yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz birkaç kadının binaya girerek "yiyeceklerin bulunduğu masalara bilinmeyen nesneler koymaya başladıklarını" iddia etti.

Merkez, "Suçluların daha sonra bölgeden ayrıldığına inanılıyor. Bir kurban olay yerinde tedavi edildi" açıklamasında bulundu.

CIRCIR BÖCEĞİ GİBİ GÖRÜNÜYORDU

USA Today'e konuşan bir görgü tanığı, kadınların yerleştirdiklerinin cırcır böcekleri gibi göründüğünü söylerken, farklı raporlarda ise yiyeceklerin içine kurtçukların yerleştirildiği belirtildi.

Indiana delegesi Karen Tallian gazeteye şunları söyledi: "Hepimiz kahvaltıya iniyorduk ve banyoda saklanan iki kadın vardı. Dışarı koşup kahvaltı büfesine kurtçuklar attılar."

OTEL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Sabah saat 06.45 sıralarında gerçekleşen olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Otel yetkilileri, "Ekibimiz derhal alanı temizleyip dezenfekte ederek etkinliğin başka bir olay yaşanmadan devam etmesini sağladı" açıklamasında bulundu.

Kongrede yaşanan tek aksaklık bu olmadı. Delegeler ve diğer katılımcılar tarafından kullanılan otellerde birkaç bomba tehdidi yaşandı.