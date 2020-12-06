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  3. 06 Aralık 2020 13:06

Denetimden kaçtı, bagajda yakalandı

Arnavutköy'de denetimden kaçmaya çalışan bir kişi, otomobil bagajına saklanırken yakalandı.

Denetimden kaçtı, bagajda yakalandı
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Arnavutköy'teki görüntüler bir esnafın cep telefonuna yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün iş yerinin önünde duran otomobilden inen iki kişiden birinin bagaja girdiğini gören esnaf cep telefonuyla o anları çekmeye başladı.

Araçtan inen kişi bagaja girerken yasaktan muaf olduğu düşünülen şoför ise tekrar araca bindi. Denetim noktasını aşmak için bu yola başvurduğu tahmin edilen iki kişi daha sonra iş yeri önünden ayrıldı.

polis , denetim , kaçış
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