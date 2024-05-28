Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasına alındı

Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı bakanlık tarafından koruma altına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Eski manken Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia etti.

Akkaya sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

“1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü.

Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü.

Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.

benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi.komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca

3 kez 112 yi aramam neticesinde kurtarıldım.

Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline ,ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.

Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz?kontrolsüzce severek.

Anne olmak bu değil ve olmamalı.

Allah tüm annelere sabır versin.”

Bir sonraki mesajında gelen bazı yorumlara tepki gösteren Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın.”