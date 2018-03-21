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  3. 21 Mart 2018 08:45

Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti
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Eski diplomat ve MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı yaşamını yitirdi.

Bölükbaşı, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde yaşama veda etti.

Türk siyasetine damga vuran isimlerden Osman Bölükbaşı'nın oğlu olan Deniz Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştu.

2011 yılında patlak veren kaset skandalı sonrası milletvekilliğinden ve MHP'deki görevlerinden istifa eden Bölükbaşı, aktif siyasettten çekilmişti.

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR ?

Ahmet Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949'da Ankara'da doğdu.

23. Dönem Ankara Milletvekili olan Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. 23. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu.

Tartışmalı 1 Mart tezkeresi sürecinde Türkiye tarafının en üst düzey diplomatik temsilcisi olan Bölükbaşı, ABD ile müzakereleri yürüten isim olarak hatırlanıyor.

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