Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP

Akdeniz sahillerindeki plajlarda yaz aylarında alınan tüm önlemlere rağmen "rip" akıntısı can almaya devam ederken, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz aylarının gelmesi ile birlikte denizde peş peşe boğulmaya bağlı ölümler yaşandı. Saatte 70 kilometre hızla hareket eden rip akıntısı, çok sığ olan plajlarda da etkili oluyor.

Rip akıntısı konusunda uyarılarda bulunan dalış asistanı Akın Dönmez, "Rip akıntısına kapıldığımızda kıyıya dik bir şekilde değil, paralel bir şekilde sağa veya sola rip akıntısının şekline göre önce akımdan çıkmamız gerekiyor” dedi.

Rip akıntısının kıyıya gelen dalgaların geri dönüşü esnasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntı olduğunu ifade eden Dönmez, ”Rip akıntısı sadece yükseklikten bakıldığı zaman fark edilebilen bir akıntıdır. Rip akıntısı oluşan bölgede deniz biraz daha koyu ve derinlik bulunuyor. Rip akıntısına kapılmış birini gördüğümüzde kesinlikle atlamamız gerekmektedir. Mümkün olduğunca cankurtaran veya sahil güvenliğe haber verilmesi güvenlik açısından daha iyi olacaktır" dedi.

Rip akıntısından kurtulmak için öncelikle korkup panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Rip akıntısına kapıldığımızda kıyıya dik bir şekilde değil, paralel bir şekilde sağa veya sola rip akıntısının şekline göre önce akımdan çıkmamız gerekiyor. Sağa veya sola 30’ar metre yol aldıktan sonra sahile dik bir şekilde yüzmemiz gerekiyor. Öncelikle korkup veya panik yapmamamız gerekiyor. Boğulan birisini gördüğünüz anda kesinlikle hemen atlamayınız. Önce kendi güvenliğinizi alıp, boğulan şahsa bir simit veya bir palet alıp hani bir şey yapamıyorsanız simidi ulaştırabilirsiniz. Ve en yakın zamanda sahil güvenlik veya cankurtaran olan bir şahsa mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaşmak gerekmektedir."