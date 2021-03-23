Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheliye yönelik operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 11'i aktif görevde, 3'ü emekli, 2'si ihraç 16 astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 19 şüphelinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheliye yönelik operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.