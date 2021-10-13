Deniz Miyas: ''Televizyonların aranan yüzü yeni jön Deniz Sayım''

Birçok ünlü markanın çekimlerinde boy gösteren Deniz Miyas, oyunculuk sektörüne de adın atıyor. Birçok ajansın radarına giren ve teklifler alan genç model, "Gerekli eğitimleri aldıktan ve oyunculuk alanında kendimi hazır hissettiğimde teklifleri değerlendireceğim" dedi.

Yaklaşık 3 yıl boyunca profesyonel mankenlik yapmaya başlayan ve birçok ünlü markanın çekimlerinde boy gösteren Deniz Miyas, modellik alanında gösterdiği başarı ile birçok ajansın dikkatini çekmeyi başardı.

Ajanslardan dizilerde oynaması için teklifler alan genç model, bu konuda son derece temkinli... Modellik kariyerinde kendinden emin adımlarla ilerlemeyi tercih eden Miyas, gelen oyunculuk tekliflerini de büyük bir olgunlukla geri çeviriyor. Bir sektörde başarılı olmanın yolunun iyi bir eğitim almaktan geçtiğini ifade eden Miyas, "Gerekli eğitimleri aldıktan ve oyunculuk alanında kendimi hazır hissettiğimde teklifleri değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

Bu yerlere gelmesinin ve dünyaca ünlü markaların çekimlerinde boy göstermesinin şans eseri olmadığını ifade eden Miyas, "Sektöre adım attığımda hem kariyer anlamında hem de kişisel anlamda kendimi geliştirmeye çalıştım. İçerisinde bulunduğumuz sektör sürekli gelişen bir sektör. Bu gelişime ayak uyduramazsanız olduğunuz yerde sayarsınız. Sosyal medyada bizleri takip eden ciddi de bir kitlemiz var. Zaman zaman onlarla da bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.