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  3. 28 Kasım 2019 23:51

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Meteoroloji, AKOM ve Valilik'ten gelen uyarılar sonrası Bursa Deniz Otobüsleri'nin yarın yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli
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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Arbmutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

AA

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valilik , budo , iptal
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