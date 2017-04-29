Denizde büyük panik! LPG yüklü tankerde yangın

Kocaeli'nin Körfez İlçesinde, İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında LPG yüklü bir tankerde yangın çıktı.

Yangın haberiyle birlikte Kıyı Emniyeti harekete geçti. Söndürme gemileri, tankerin güvertesinde başlayan yangına müdahale ederken, Donanma Komutanlığı'ndan da yardım istendi. Bölge itfaiye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı.





İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarındaki bir bottan çıkıp LPG yüklü tankere sıçrayan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarındaki bir bottan çıkıp LPG yüklü tankere sıçrayan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 7 mürettebatın denize atlayarak kurtulduğunu açıkladı.

Körfez'in gemi trafiğine kapatıldığı öğrenildi.