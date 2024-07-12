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Denizde kaybolmuştu... 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolmuştu... 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
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Balıkesir'de denizde yüzerken kaybolan 54 yaşındaki emekli öğretmenin cansız bedeni 3 gün sonra sahilde bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde babası ile birlikte denizde yüzerken kaybolan emekli öğretmen B.T.'ın (54) 3 gün sonra 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilinde cansız bedeni bulundu.

İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan B.T., birlikte yaşadığı emekli albay olan babası ile birlikte, tatil için Erdek'te bulunan askeri tesise geldi. 9 Temmuz günü denize giren B.T., iddiaya göre yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kayboldu. B.T.’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Deniz yüzeyi helikopter ile havadan taranırken, Sahil Güvenlik botlarıyla koylar arandı. Karadan arama çalışması yürüten jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 3 gün sonra, kaybolduğu yerden 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilinde kayalıklarda B.T.’ın cansız bedenine ulaştı. B.T.’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA

Etiketler emekli öğretmen Denizde kaybolan öğretmen cansız beden
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