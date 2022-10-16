  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza

Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza

Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza

İzmit Körfezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, akıt transferi sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira caza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin gece İzmit Körfezi'nde yaptığı denetim sırasında bir limanda demirli geminin, denizi kirlettiği belirlendi.

Türk bandıralı ‘Ondina’ isimli gemiden yakıt transferi yapıldığı sırada yakıtın denize aktığı görülerek, 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kesildi. Denizde bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışmaları yapıldı.

Etiketler ceza kocaeli izmit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay: ''Arkadaşlarımı bırakamam'' deyip...
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
Mahkemeden tüm sürücüleri ilgilendiren ''iptal'' kararı
Fenerbahçe lider çıkarsa, devre arası dünya yıldızı
Türk doktorların Lejla zaferi
Yunanistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı!
Maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları iptal ediliyor: Ödeme yapanlar ne olacak?