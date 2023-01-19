Denizi kirleten tankere 30 milyon liralık ceza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, limanda tankere fuel oil aktarılırken yakıtın basınçtan kaynaklı denize sızması nedeniyle 30 milyon liralık rekor ceza kesildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir limanda demirli Saint Kitts Nevis bandıralı ''Atacama'' isimli tankere fuel oil aktarılırken basınçtan dolayı yakıt taşarak denize sızdı.

Sabah saatlerinde ihbar üzerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemede bulunarak, kirliliğin yayılmaması için önlem aldı.

Tankere, 30 milyon 232 bin 716 lira rekor ceza kesildi.

BİR GEMİYE 14 MİLYON LİRA CEZA

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde yapılan denetimde bir geminin denizi kirlettiği belirlendi.

''AMO'' isimli kuru yük gemisinin denizde petrol türevi kirliliğe yol açtığı görüntülendi.

Pilotun haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dilovası ilçesindeki limanda demirli gemiye yönelik 14 milyon 409 bin 865 lira ceza uyguladı.