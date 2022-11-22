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Denizi olmayan kentte sahil! 2023'te hizmete sunulacak

Denizi olmayan kentte sahil! 2023'te hizmete sunulacak
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşa edilecek Kırkgöz Sahil Parkı Projesi, 2023'te vatandaşların hizmetine sunulacak.

Malatya'yı ilk kez sahille buluşturacak olan Kırkgöz Sahil Parkı Projesi'nde çalışmalar yüzde 50 oranında tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bu dev projemizi 2023 yılında vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız." dedi.

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Battalgazi'de Kırkgöz Sahil Parkı Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Battalgazi'nin turizm değerini attıracak olan ve içerisinde; piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, fotoğraf alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı projenin yüzde 50'si tamamlandı.

 Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, etaplar halinde yürütülen ve ilçenin çehresini değiştirecek projeyi 2023 yılında vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.

"ÇALIŞMALARIN YÜZDE 50'SİNİ TAMAMLADIK"
Malatya'nın ve Battalgazi'nin değerine değer katacak bir projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Güder, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje Malatya için ve Battalgazi için çok büyük bir proje. Malatya'nın ve Battalgazi'nin değerine değer katacak bir proje. Sosyal tesisimizle, yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ekibimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Projemizin zor kısmını bitirdik. Çalışmaların yüzde 50'sini tamamladık. Kalan kısımlar da etaplar halinde yapılıyor. Allah'ın izniyle 2023 yılında tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Etiketler deniz sahil
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