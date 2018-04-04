Denizler onlara emanet ! Patlatabiliyor !

Türk sularının güvenliğini sağlama konusunda büyük bir adım atıldı. Hızla büyüyen Türk savunma sanayiinin geleceğini gözler önüne seren ‘Wattozz’lar elektro manyetik mıknatıslarla, kara sularına giren 10 milyar dolarlık bir uçak gemisinin altına yapışarak patlatabilecek güce sahip olacak.

Zeytin Dalı Harekatı’nda üstün başarılar gösteren SİHA’ların ardından Türk bilim adamları yüzde yüz yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı üretmek için kolları sıvadılar. Bu çerçevede Albayraklar Savunma öncülüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi denetiminde yürütülen 'Wattozz' Projesi, hızla büyüyen Türk savunma sanayiinin geleceğini gözler önüne seriyor.

Görünüm itibariyle Vatoz balığına benzeyen silahlı insansız deniz aracı ‘Wattozz’ Türk deniz sularında güvenliği sağlayacak. SİDA’lar su altında balina, yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgaları ile kontrol ediliyor. Normalde bir gözlem aracı olarak tasarlanan milli insansız deniz araçları askeri alanlarda da kullanılabilecek.

10 milyar dolarlık bir uçak gemisi patlatabilir

Wattozz’lar elektro manyetik mıknatıslarla kara sularına giren 10 milyar dolarlık bir uçak gemisinin altına yapışarak patlatabilecek güce sahip olacak. Silikon kaplı dış gövdeleriyle canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip olmalarının yanısıra uyku modunda deniz zemininde hareketsiz durabilme özelliği ve sinyal emici boya ile kaplanmış iç kabukları sayesinde radarlar tarafından ne deniz zemininde ne de hareket halindeyken tespit edilebilmesi olanaksız. Bu silahlı insansız denizaltılar (SİDA) kara sularında olası bir saldırı anında hedefteki bir denizaltıyı ya da savaş gemisini batırmaya sebep olacak bir bombayı söz konusu hedefe ulaştırma ve patlatma özelliğine de sahip olacaklar. Söz konusu insansız deniz aracı 5.5 knot hıza ulaşabiliyor olacak bu ölçü kilometro olarak ise 10 km.

“Bu milli bir silahtır”

Proje tanıtımında konuşan Albayraklar Savunma ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bizler taşın altına elimizi koyma düşüncesiyle KTÜ hocaları ve bilim adamlarıyla 2 yılı aşkın süredir bir proje üzerinde çalıştık. Hocalarımızın yapmış oldukları projeyi sizlere sunacağız. Bu milli bir silahtır. Ülkemiz için yapılmış bir projedir. 3 ay sonra projenin lansmanını Ankara’da yapacağız” diye konuştu.

Albayrak, şunları kaydetti: "Bütün iş adamlarımıza şunu söylemek istiyorum; ‘Hocalarımıza ve bilim adamlarımıza güvensinler, destek versinler. Bu memleket için çok güzel şeyler olacak. Bir Türkiye vatandaşı olarak bunu yapmak bizim görevimizdir. Aile içinde bir mesele olursa bu yine aile içinde çözülür. Ancak bakıyorsunuz ki Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakıyorlar. Bu Türkiye meselesidir, kişi veya aile değil. Cumhurbaşkanımız askeri üniforma giyiyor; eleştiriyorlar. Benim burada askerim ölüyor neden Cumhurbaşkanının yanında olmuyorsunuz? Birlik ve beraberlik içinde olun. Üniforma mı giymek istiyorsun? Cumhurbaşkanımız ile gittin de sana ‘Yok’ mu dedi?"

10 km hıza ulaşabiliyor

Proje hakkında açıklama yapan Albayraklar Savunma ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan Çiçek, “Wattozz’umuz Milli Savunma Bakanlığı’nın tasarrufunda taşıma kapasitesine uygun olduğu müddetçe herhangi bir çeşit bombayı taşıyabiliyor” dedi. Çiçek, bir ‘Wattozz’un 5.5 knot hıza yani 10 km hıza ulaşabileceğini sözlerine ekledi.