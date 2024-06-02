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Denizli-Muğla sınırında orman yangını

Denizli-Muğla sınırında orman yangını
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Denizli-Muğla sınırında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli -Muğla sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kısa sürede söndürülmesiyle zarar gören alanında küçük çapta olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler Denizli  Muğla orman yangını
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